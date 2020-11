“Empecé viendo ‘Art Attack’ y hoy me han dado un premio”

Así lo descubrió este miércoles el catalán, quien compartió en sus redes el mensaje privado que había recibido. “Quería darte las gracias. Empecé viendo Art Attack y hoy, justo hace una hora, me acaban de llamar del rectorado para decirme que me han concedido uno de los Premios Alonso Cano a las Artes Plásticas de la Universidad de Granada 2020″, le dijo un artista por Instagram.

You May Also Like