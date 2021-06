Irene Rosales siempre ha tratado de mantenerse lo más al margen posible de los medios de comunicación. Con una actitud discreta, en la mayoría de las ocasiones trata de no entrar en disputas que, incluso, le han hecho rechazar uno de los sueños que más anhelaba cumplir.

Hace solo unos días, tanto ella como su familia se vieron, de nuevo, salpicados por un drama familiar. En esta ocasión, el escándalo tenía que ver con la Primera Comunión del hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno, un evento que no fue a gusto de todos. Sin embargo, Rosales nunca ha dejado de mostrar el afecto que tiene a los suyos, cuidándolos incluso más que a sí misma. Por ello, no es de extrañar que, en ocasiones, se haya olvidado de alcanzar sus propias metas y se haya llegado a sentir frustrada consigo misma.

“Aspiraba a otros planes de futuro, a encaminar mi vida según la edad que me correspondía y me siento decepcionada. Con 16 años tenía que estudiar, a los 18, una carrera. Igual las circunstancias de la vida, he tenido responsabilidades grandes para la edad que me correspondía. Empecé a trabajar muy joven y me olvidé de mí“, ha explicado Irene.

Cuando sus padres enfermaron, la modelo tuvo que hacerse cargo de ellos y de algunas tareas diarias que no se correspondían con su edad, aunque no le quedó más remedio que aceptar la situación y seguir hacia delante. Ahora, Rosales colabora en Viva la vida y trata de explotar sus redes sociales en su faceta como influencer, algo que le permite vivir holgadamente.

“Me hubiera gustado estudiar educación infantil, pero lo que me apasiona es la policía y el ejército. Me lo he planteado, pero cuando estudias esas cosas requiere que te manden fuera y yo ya acarreo con dos niñas, dos responsabilidades”, ha comentado. Pese a ello, la mujer aclara que es feliz con su vida, aunque no haya podido cumplir su mayor objetivo.