Empate entre Países Bajos y España en un partido con pocas lecturas, dos debuts y récord de Sergio Ramos

No fue una primera mitad de partido exenta de problemas. Todo lo contrario: José Gayà se tuvo que retirar a la media hora tras darse un fuerte cabezazo con Hateboer . Algo noqueado, el valencianista se retiró por precaución y salió Sergio Reguilón . El dominio de España no se tradujo en goles, sino en todo lo contrario: una cierta complacencia.

