Emotivo homenaje a Kobe Bryant en el Partido de las Estrellas de la NBA

El Partido de las Estrellas (All Star Game) de la NBA, disputado este domingo por la noche en el United Center de Chicago (EE UU), estuvo precedido de un emotivo homenaje al fallecido Kobe Bryant.

Antes de que fueran presentados los jugadores elegidos para disputar el encuentro que marca la mitad de la temporada regular, otro legendario ex de los Lakers, el integrante del Salón de la Fama Magic Johnson, pronunció un discurso en honor a Bryant.

Johnson dijo que “nunca veremos a otro jugador de baloncesto como Kobe”, y y recordó que Bryant “anotó 81 puntos en un partido, anotó 60 puntos en su último partido, y ganó cinco campeonatos de la NBA”.

“De lo que estoy realmente orgulloso cuando pensamos en Kobe Bryant, es que hay millones de personas en Los Ángeles que no tienen un hogar, y Kobe luchaba por conseguirles casas y refugio todos los días. Le apasionaba eso”, añadió Johnson.

Indicó asimismo que “también le apasionaba ser un gran padre, esposo y cineasta. Bryant ganó un Oscar. Así que todos estamos dolidos. Este es un momento difícil para toda la familia de la NBA”.

Los asistentes al campo de juego guardaron ocho segundos de silencio en honor a Bryant, recordando así el número que usó en su camiseta al inicio de su carrera.

Actuación de Jennifer Hudson durante el homenaje a Kobe Bryant en el Partido de las Estrellas 2020, en el United Center de Chicago (EE UU). NUCCIO DINUZZO / EFE

Por su parte, Jennifer Hudson, vestida con el color morado de los Lakers, interpretó For All We Know (We May Meet Again) cuando las imágenes de Bryant aparecieron en una pantalla gigante.

South Side Common siguió con un rap dedicado a los grandes jugadores de la ciudad, así como a Bryant, antes de dirigir las presentaciones de los jugadores.

“Un rey llamado Kobe Bryant”, dijo Common mientras las luces de la arena iluminaban a las personas. “Incluso en los momentos más oscuros, sentirás la luz de Kobe”, agregó.

Un fin de semana de tributos

La NBA decidió brindar una serie de homenajes a Bryant durante todo el fin de semana. Incluso en el reverso de todas las credenciales de los reporteros se estampó la foto del exjugador de los Lakers, junto con la del excomisionado David Stern,fallecido el pasado de 1 de enero tras sufrir una hemorragia cerebral.

Los uniformes del Partido de las Estrellas lucieron parches con nueve estrellas, para representar a las víctimas que murieron durante el accidente del helicóptero en el que perdieron la vida Bryant y su hija Gianna, de 13 años de edad, el 26 de enero.

Los jugadores del Equipo LeBron y del Equipo Giannis llevaron el número 2 y el número 24, respectivamente, durante el Partido de las Estrellas, por los números de camiseta de Kobe y de Gianna.

Además, el comisionado de la NBA, Adam Silver, dio a conocer que el Premio al Jugador Más Valioso (MVP) del Partido de las Estrellas ha sido nombrado permanentemente “Premio Kobe Bryant”, un 18 veces All-Star que ganó un récord de cuatro premios al Jugador Más Valioso en este encuentro.