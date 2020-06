Emociones a flor de piel y ovación privada tras el esperado regreso de Bruno Soriano 1.128 días después

El propio jugador se mostró aliviado por haber reaparecido, ya que “a veces he pensado que lo mejor era no seguir . Han sido muchas lesiones, muy seguidas y durante mucho tiempo. Ha sido muy difícil… pero este lunes se ha terminado. Estoy muy contento”, afirmó un emocionado Bruno Soriano en los micrófonos de Movistar+.

You May Also Like