‘Emocionarte’, el libro de Carlos del Amor que cuenta lo que ocurre dentro de los cuadros

Así descubrimos cómo un chaval de 19 años, sevillano, que se llamaba Diego Velázquez , logró pintar el momento justo en que la clara comienza a volverse blanca en una de sus primeras obras, Vieja friendo huevos: ni un momento antes ni un momento después. Así escuchamos la voz de una anciana ciega, Sofonisba Anguissola , mientras charla con otro muchacho, nada menos que Anton van Dyck, que la está dibujando; Anguissola, grandísima pintora que habría sido una de las más célebres de la historia… si no hubiese sido mujer, lo cual en el siglo XVII la destinaba al grupo de las excéntricas , no de las artistas.

Pero no se ha quedado ahí. Después de la imaginación llega la investigación: Carlos del Amor traza una rayita en la página y luego explica, con todo detalle y con todo rigor, de dónde salió el cuadro , quién lo hizo y por qué, cuáles son los secretos que encierra. Él lo dice: “Hay cuadros que nos gustan o no nos gustan y hay cuadros que nos pueden gustar después de comprenderlos, porque alguien nos los descifra, o bien construimos nosotros mismos su propia historia”.

You May Also Like