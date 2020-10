emocionados por la próxima llegada de su primer hijo

Si bien, Sharon y Gianluca no han mencionado la fecha aproximada para la llegada de su bebé, todo parece indicar que la pequeñita podría tardar un poquito más en llegar, pues según ha dejado entrever la modelo, el alumbramiento podría darse entre octubre y principios de noviembre. “ Me emociona que ya llego octubre, a pesar de que siempre busco el calorcito del verano, estoy enamorada de los colores y los neutrales de otoño, además ya estamos más cerca de conocer a nuestra bebé, que piensan ustedes que ¿será una niña de octubre o de noviembre? ”, escribió Fonseca junto a una fotografía en la que se dejó ver con un look muy casual y otoñal, comenzando un acalorado debate entre sus fans, quienes en su mayoría han apostado por que su bebé llegará en este mes.

