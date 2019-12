Emmanuel Macron renuncia a su futura pensión vitalicia como expresidente

Además, ha criticado la “demagogia” del gesto . “No me impresiona y les pido a las personas que me escuchan que comprendan la parte de demagogia que existe en esta forma de hablar”, ha añadido.

En respuesta, el dirigente opositor y líder de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, ha criticado el anuncio porque “él tiene los medios para prescindir de una jubilación de 6.000 euros, pero la mayoría de las personas no tienen estos medios. Yo personalmente no los tengo”, ha afirmado Mélenchon en declaraciones a BFMTV. “La jubilación no es un privilegio”, ha remachado.

“ No recibirá esta jubilación prevista por ley al final de su mandato porque considera que esta ley está destinada a normalizarse. Por lo tanto, no la aplicará. Tampoco liquidará esta suma cuando se jubile. Estamos en una era en la que los funcionarios electos deben ser ejemplares “, ha explicado un asesor presidencial en declaraciones recogidas por el periódico ‘Le Parisien’.

