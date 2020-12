Emma García vuelve emocionada a ‘Viva la vida’ tras padecer coronavirus y envía un mensaje a sus padres

Asimismo, Emma García ha querido enviar “un beso” a sus padres con un cariñoso mensaje: “Les he dado un disgusto a los pobres, me han cuidado fenomenal, como tú lo hubieses hecho, ama. Fuerza y mucho ánimo para todos los que están pasando por esta situación”, ha concluido, visiblemente emocionada y entre aplausos de sus colaboradores.

“Afortunadamente ha ido todo fenomenal , le das muchas vueltas a la cabeza en el mejor de los sentidos, y después de tanto amor recibido era imposible no recuperarme y no venir con toda la fuerza”, ha reconocido la presentadora.

“Tenía muchísimas ganas de veros, de sentiros, vengo un poco gilipollas, un poco sensible , por todo el cariño que he recibido”, ha reconocido García en sus primeras palabras a los colaboradores al comenzar el programa.

You May Also Like