Emma García cuenta la valiosa lección moral que le dio su hija con tan solo 10 años

“Voy a contar la lección de vida que me dio mi hija hace mucho tiempo, cuando era muy pequeña. Tendría ella 8 o 10 años . En una de las conversaciones que tenía con ella, en una ocasión le dije la frase: ‘Ya me lo dirás cuando tengas novio’. Ella me contestó: ‘O novia’ ”, explicaba la periodista.

