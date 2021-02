Emma Coronel seguirá detenida acusada de narcotráfico. Se enfrenta a una posible condena de cadena perpetua

En su opinión, debido a eso “ los ‘Chapitos’ (los hijos de Guzmán de relaciones anteriores) e Ismael ‘El Mayo’ Zambada (quien se presume es el líder actual del cártel) están temblando ahora”, afirmó a la agencia de noticias The Associated Press. Esto, según agregó Vigil también a Noticias Telemundo, se debe a la posibilidad de que Coronel colabore con las autoridades estadounidenses.

“Han sido un par de días muy duros para Emma. No sabemos suficiente sobre el caso como para darle claridad al público. La hemos conocido por años, la amamos y haremos todo lo posible por sacarla de este lío. Ella es parte de nuestra familia”, dijo Lichtman en un comunicado el martes por la tarde. “Está en prisión en Alexandria. Está tan bien como podría esperarse, no es un lugar alegre” , agregó.

