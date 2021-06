Emma Coronel negocia acuerdo de culpabilidad por cargos de narcotráfico | Noticias Univision Narcotráfico

“Le interrumpen el sueño. No tiene televisor, ni siquiera espacio para hacer ejercicio. Así que lo único que hace es leer. El trato es el mismo, la tienen básicamente sola, mientras otras reclusas pueden andar libremente”, describió. “Si hubiera estado cooperando (con el gobierno, como afirman algunos medios) no estaría en confinamiento solitario”, agregó.

La abogada dijo que esperan que este mes se programe una audiencia en la cual Coronel se declararía culpable. No especificó qué cargo o cargos aceptaría su defendida para no ir a juicio.

