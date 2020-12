Eminem reedita su último disco con 16 temas nuevos y una disculpa a Rihanna

‘Music To Be Murdered By’ fue publicado originalmente y por sorpresa el 17 de enero de 2020 con un verso que ya generó polémica . “Estoy considerando gritar ‘bombas fuera’ en medio del juego, como si estuviese esperando fuera de un concierto de Ariana Grande”, rapeaba en ‘Unaccommodating’, alusión directa a Salman Ramadan Abedi, el terrorista suicida que atentó en Manchester en 2017.

Se da la circunstancia de que Eminem colaboró en el pasado dos veces con la cantante de Barbados para facturar dos de sus grandes éxitos, ‘Love The Way You Lie’ y ‘The Monster’, que tratan precisamente sobre relaciones tortuosas.

Eminem ha publicado este viernes por sorpresa una reedición del álbum que ya lanzó sin previo aviso a principios de este año, ‘Music To Be Murdered By’, convertido ahora en un disco doble que incluye 16 temas nuevos.

