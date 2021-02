Eminem coloca dos de sus canciones por encima de los mil millones de reproducciones en Spotify

Eminem sigue siendo un Dios del rap y un músico muy prolífico desde que iniciase su carrera. Ahora vuelve a estar de celebración, pero no por haber sacado al mercado nueva música, sino por conseguir llegar a los mil millones de reproducciones en Spotify con dos de sus canciones.

La semana pasada el medio Chart Data afirmó que su canción Till I Collapse había alcanzado esta cifra de escuchas en la plataforma de streaming de música. Este logro es curioso porque el tema nunca fue lanzado como single y, pese a eso, se ha convertido uno de los más populares de su discografía.

Till I Colapse se ha usado, además, en un anuncio del videojuego Call of Duty: Modern Warfare 2, de 2009, y en diferentes eventos deportivos, entre ellos, un combate entre Shane Mosley y Floyd Mayweather en 2010.

No obstante, este éxito no llega solo, otra de sus canciones más conocidas, Lose Yourself, también ha alcanzado la mágica cifra más de 20 años después de su lanzamiento en el 2000.

El rapero lo celebraba con este tuit, añadiendo una frase de la letra de la canción que dice: “puedes hacer todo lo que te propongas hombre…” Este tema estuvo incluido en la banda sonora de la película 8 Mile, protagonizada por el propio Eminem, y por el que después se llevaría un Oscar a la mejor canción original.

Estas dos buenas noticias se unen a que Lose Yourself es de las pocas canciones lanzadas en la primera década del siglo que consigue llegar a los mil millones de reproducciones. En esta lista están, la ya mencionada, Till I Collapse, Mr. Brightside de The Killers y I’m Yours de Jason Mraz.