Emily Cinnamon, hija del canelo, vivió en la pobreza junto a su padreMediotiempo

“ Trabajaba e iba a entrenar, porque estaba enfocado en ser campeón del mundo . Fue difícil. A los 16 años tenía una novia y salió embarazada. Me junté para agarrar bien mi responsabilidad. Había veces que ni para leche tenía, ni para los pañales de mi hija, y en el boxeo no ganaba nada . A veces ni para el camión. Trabajaba en la paletería y gracias a Dios comíamos al día, aunque no tenía para nada”, explicó a Quién en noviembre de 2011.

El fin de semana, la hija de Saúl “Canelo” Álvarez , Emily Cinnamon, celebró sus XV en una fiesta en la que no se escatimó nada para que lo disfrutara al máximo, al grado no solo de tener a gente de Grupo Firme cantándole ‘Las Mañanitas’ o con un vestido del diseñador Wil Medina que impactó a quienes lo observaron.

You May Also Like