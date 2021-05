Emily Blunt pasó un mal trago cuando su hija llegó del colegio preguntando: “¿Mamá, eres famosa?”

La actriz Emily Blunt ha contado cómo ella y el padre de sus hijas, John Krasinski intentan que sus hijas no les vean como a estrellas de Hollywood, ni se consideren a sí mismas especiales por sus trabajos.

En una entrevista con el Sunday Times del Reino Unido la actriz de 38 años contó la anécdota del día en el que una de sus hijas, Hazel, de 7 años, volvió del colegio y le preguntó a las claras “¿Eres famosa?”.

“Alguien en la escuela se lo había dicho claramente”, contaba Blunt, que le respondió que no. “Um… no realmente, no creo que lo sea. ¿Alguien te dijo eso, Haze?’ Ella dijo, ‘Sí’, pero luego no dijo mucho más, ya sabes, pero es extraño. Es extraño”, reflexionaba Blunt.

La protagonista de Mary Poppins aseguró que no quiere que sus hijas crezcan con eso en la cabeza.

“No quiero que mis hijas se sientan más importantes o especiales o que las miran más que a otros niños. Si pueden permanecer ajenos a esto durante más tiempo, sería fantástico”, hacía ver la intérprete.

Emily Blunt explica que hasta ahora Hazel, de 7 años y Violet, de 4, no han visto su trabajo y consideran extraña esa faceta. “Ni siquiera les gusta que me maquille”, explicó. “¡No les gusta nada de eso! Solo quieren que yo sea su mamá”, hacía ver.

En su última película aparecen unos niños que interpretan a los personajes cuando son niños y ella se horrorizó con la idea de que ese papel lo hubiera hecho una de su hijas. “¡Dios no, no! Por favor, Dios, manténlas fuera de la escena”, respondía con humor.