Emilia Clarke revela el por qué dejó de tomarse fotos con los fanáticos

Ella agregó: “Firmaré algo… Cuando haces eso, tienes que tener una interacción con esa persona, en lugar de que alguien simplemente diga: ‘Danos una selfie, adiós…’ Se convierte en ‘Bien, ¿cómo te llamas? ? ¿Con quién me lo estoy inventando? Entonces tienes una conversación y en realidad estás teniendo una relación de persona a persona, en lugar de ser una cosa que probablemente no sea agradable para ellos o para ti”.

“Estaba caminando por un aeropuerto y comencé a tener un ataque de pánico provocado por el agotamiento total … Estoy llorando y este tipo dijo: ‘¿Puedo tomarme una selfie?’ Y dije: ‘No puedo respirar, yo lo siento mucho… ‘Fue después de unos momentos así cuando pensé’ No sé cómo hacer esto’”, dijo Emilia en el podcast Table Manners con Jessie Ware (a través de The Sun).

You May Also Like