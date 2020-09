Emigdielys habló de su enfermedad… ‘Las modelos no son perfectas’

La modelo panameña Emigdielys Samaniego, quien actualmente está en Londres, decidió hablar de su enfermedad de la piel para que las mujeres y chicas que la siguen, se den cuenta de que las modelos tampoco son perfectas y que también sufren de la piel.

La exreina confesó que hace cuatro años fue diagnosticada con dermatitis por contacto, y que cuando se brota, es bastante incómodo y doloroso. Ella dice que es como una sarna, pues le pica, le duele, le sale agua y hasta le sangre. Ahora que viajó a Europa se brotó y se le quedaron las medicinas acá en Panamá y no puede vivir sin la Betametasona. “Por el cambio de país mi piel tuvo una reacción, me broté; me deprimí, no quería subir fotos ni nada, no es por el hecho de que tenga algo en mi piel sino es porque es doloroso, es horrible estar así y me pone mal”, dijo.

Samaniego quien debutó en las pasarelas de Londres hace algunos días, confesó que tuvo muchas sesiones de fotos, donde muchos le decían que no se preocupara que las imágenes se editaban, pero hubo un fotógrafo que le quiso retratar su enfermedad, allí se dio cuenta que debía hablar sobre ello para crear conciencia de que está bien no ser perfecto.

Eso sí, la pasó mal las primeras semanas en Londres por la enfermedad.

Más datos

Aseguró que la dermatitis le sale cuando quiere y que la controla con la medicina, no le importan las manchas.

“Cuando yo estaba deprimida yo iba a las fotos y me decían eso se edita, pero un fotógrafo me quería tomar las fotos con la dermatitis”, y dije tengo que decir esto.

Esto lo estoy diciendo porque mucha gente piensa que para ser modelo tienes que ser perfecta, tienes que tener la piel perfecta, eso no es así; no todas las modelos tienen el rostro perfecto, no todas las modelos no tienen manchas ni espinillas, la vida real no es así.