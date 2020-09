Emely Myles intenta estar positiva, se hará el hisopado

Emely Myles fue en busca de atención médica al centro de salud de su área, Paraíso, y al salir de allí se sintió fue peor. ¿Cómo así?

Les cuento que la exparticipante de Vive la Música tiene algunos síntomas tos, dolor de cabeza, malestar general, escalofríos, agitamiento relacionados a la COVID-19 desde hace días, y es asmática, por lo que este viernes decidió ir a atenderse, pero a través de sus historias de Instagram, contó que el equipo de atención médica, no la trató de la mejor manera.

Muy emocionada, llorando, aseguró que la experiencia fue muy desagradable ya que desde que llegó a la instalación de salud, fue vista de mala forma, incluso tuvo que exigir atención, pues le comentaron que ya no había cupo de atención, tres horas antes de que se cerrara el centro.

Le hicieron la prueba rápida

Aunque mencionó que en todo momento la atendieron con una actitud de pocos amigos, finalmente le hicieron la prueba rápida, que salió negativa. Sin embargo, este lunes se realizará el hisopado.

Al contactar a la cantante se sentía un poco mejor de ánimo. “intentando sentirme positiva, aunque me escribió alguien y me dijo que esas pruebas rápidas, por alguna razón, la mayoría de las veces, salen negativas”.

Por el momento, no ha perdido el olfato ni el gusto. Tampoco ha tenido fiebre, pero sí le dan escalofríos y tiene las piernas hinchadas, aunque se esté tomando los medicamentos ya que sufre de la presión. “Yo honestamente pienso que es un resfriado fuerte y no coronavirus, pero igual quiero descartar por el bien de mi familia más que todo”. De hecho, mencionó que estaría aislada hasta que le dieran los resultados del hisopado.

Pondrá su queja

Junto a su madre, la intérprete recogerá firmas entre su comunidad, para entregarla al MINSA porque ella no es la única del lugar que ha vivido malas experiencias en la instalación pública.

“Yo mejor me voy a otro lado, porque De la manera que me han tratado aquí me siento hasta peor; yo no vengo aquí a pasear”, dijo en sus historias.

