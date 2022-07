Emelec, eliminado de la Copa Libertadores con la derrota 1-0 ante Atlético Mineiro en Brasil | Fútbol | Deportes

Al cobro desde los once metros fue Hulk, quien en la ida había fallado un penal debido a la atajada de Ortiz. Esta vez, la principal figura del Galo no perdonó e infló las redes (minuto 79), al costado contrario del que probó en Guayaquil la semana pasada.

El elenco de Minas Gerais probaba por distintos frentes, tanto por el centro con Hulk como por las bandas. No obstante, carecía de puntería en el remate. En tanto, Emelec no encontraba espacios para atacar y se limitaba a enviar pases largos a Alejandro Cabeza, quien estaba bastante apartado si bien ganaba todo por aire, aunque sin trascendencia.

En el escenario de Minas Gerais, Atlético lideró las acciones ofensivas desde el arranque. Dentro del primer cuarto de hora, Hulk mostró que no solo tiene fuerza física sino que además goza de buena técnica. El corpulento atacante se escapó por derecha, primero, del inútil marcaje de Marlon Mejía sobre la raya final, pero no encontró receptor para una potencial asistencia; luego, recibió en el área y disparó con colocación, mas el golero Pedro Ortiz voló para despejar.

You May Also Like