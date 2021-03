Embiid es favorito al MVP y tiene a los Sixers en la cima

“Sin ganar no eres parte de la conversación para convertirte en el Jugador Defensivo del Año, MVP o nada de eso”, dijo Embiid. “Eso es lo principal, quiero ganar. Es lo único que me importa”.

“Es bueno tener a un jugador grande en las conversaciones de MVP”, dijo el Salón de la Fama Shaquille O’Neal a The Associated Press. “Necesitas tener un gran porcentaje de tiros y aprovecharte de los adversarios. Finalmente está jugando así”.

