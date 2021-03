Embarazo y parto | La Prensa Panamá

Igualmente los padres deben conocer sobre situaciones regulares que no indican dificultad como son la respiración periódica de los niños, el hipo, la curva de evolución de la bilirrubina fisiológica, es decir, aquella que no está relacionada con enfermedad alguna; el paso de meconio por varios días y la ausencia de un “hábito fecal” en el recién nacido; cómo vigilar su estado de hidratación mediante la observación de la frecuencia de la micción urinaria, porque los riesgos de deshidratación se dan más entre parejas madre e hijo, sin experiencias. Las medidas de primeros auxilios deben explicarse de forma sencilla y sin tomar actitudes agresivas para reanimar, que pueden ser contraproducentes para el recién nacido. Lo ideal sería que todos los futuros padres, hicieran cursos de resucitación básicao.

Nos indica el doctor Vargas, “como pueden darse cuenta, esta nemotecnia es muy útil: A cada uno de estos 5 elementos se le da un valor de 0, si no están presentes, y de 2, si están dentro de parámetros consensuados. Toda calificación arriba de 6, es decir, 7, 8, 9 y 10 se considera buena. Toda calificación entre 4 y 6, se considera regular. Toda calificación debajo de 4 es de riesgo. Lo que se espera es que una calificación mejore a los 5 minutos de vida si el niño no ha estado expuesto a situaciones de riesgo de larga duración durante la labor del parto, como aquellas que producen asfixia. Algunas malformaciones o enfermedades fetales también deterioran la calificación de Apgar. Por eso, que desde el punto de vista de pronóstico neurológico o vital, el Apgar a los 5 minutos tiene más valor que el Apgar calificado al minuto 1 de vida. Es importante señalar que los relojes comienzan a marcar estos minutos cuando se ha producido el nacimiento íntegro del bebé: si viene de cabeza, cuando han salido los pies; si viene de pies, cuando ha salido la cabeza”.

¡Y ya nació el bebé! Entre llantos de alegría, risas, selfies y chats celebramos el nuevo nacimiento. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Pedro Vargas, pediatra del Hospital Paitilla, a quien le preguntamos qué es lo primero que se hace cuando nace el bebé: Primero se le seca bien porque viene mojado de líquido amniótico de la cavidad uterina donde estaba. Es necesario hacerlo porque se expone a temperaturas más bajas en la sala de partos o de operaciones de las que tenía en la cavidad uterina de su madre, y de no hacerlo prontamente, se enfriaría peligrosamente. Luego se le hace una exploración física rápida que permita determinar que no hay ninguna condición anormal que atenta contra su vida. Usualmente alguna otra persona o el mismo pediatra o neonatólogo observa por respuestas del bebé para calificarle con una forma estandarizada y universal, la Calificación de Apgar. “Luego, yo favorezco llevarlo a la madre y de ser posible, ponerlo sobre su pecho para que explore y succione si lo desea”.

Tras tantos años de recibir bebés en Hospital Paitilla, por supuesto conllevan anécdotas. Tal como nos dice Miss Delka: “Una vez había un parto y llegaron con la parturienta como 20 familiares y la enfermera obstetra muy amablemente pero firme, les indicó que debían salir, que no se podían quedar con la paciente, que las normas del Hospital así lo establecían. Pero los familiares rehusaron a salir. La enfermera habló con el grupo y les indicó que su función era proteger a la mamá y al bebé de infecciones y además era responsable de vigilarlos durante la labor de parto y expulsivo y que el bebé al nacer no trae defensas y todos ellos representaban un potencial foco de infección, tanto para la madre como para el bebé y que ella como enfermera estaba dispuesta a luchar para lograr su objetivo de proteger al bebé y solo estaba pidiendo quién quería acompañarla a lograr ese objetivo. Todos los familiares se retiraron a la salita de espera, sin decir una palabra”.

Otro tema importante, son las contracciones uterinas antes del parto, como las Braxton Hicks (que son normales y no dolorosas, siendo una preparación para el parto y ocurren en el tercer trimestre del embarazo) y las contracciones propias de la labor, que básicamente su diferencia es la frecuencia, intensidad y duración. “En este momento, lo más importante es determinar cuándo una paciente entra en algo llamado “Pródromo de Labor”, que no es más que la preparación o inicio del trabajo de parto, por lo general lo sabemos por el aumento en la frecuencia e intensidad de las contracciones, pasando de contracciones aisladas y no dolorosas a contracciones repetidas, frecuentes y con algo de molestias”, nos indica el doctor Epifanio.

You May Also Like