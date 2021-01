Embarazadas tienen mayor riesgo de presentar formas graves de la Covid-19, según informe de la OPS

“Se suman otros factores que aumentan el riesgo de la mujer embarazada, como la inasistencia a servicios de control prenatal por temor al contagio, la implementación de medidas no farmacológicas para el control de la pandemia que limitaron la movilidad de las personas; la reconversión de servicios de salud ambulatorios para la atención de pacientes hospitalizados por la Covid-19 que ha afectado de manera sensible la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, que en parte han tenido que responder al mismo tiempo, tanto a las necesidades ya presentes en la población como a las nuevas exigencias y desafíos que representa la respuesta a la pandemia”, precisa el documento.

