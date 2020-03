Embarazadas deben seguir medidas iguales al resto de la población ante el nuevo coronavirus

Si no existe diagnóstico positivo, no se debe separar a las mujeres lactantes de sus recién nacidos, ya que no existen pruebas que indiquen que los virus respiratorios se pueden transmitir mediante el proceso de lactancia, según indica el Organismo de las Naciones para la Infancia, enfatizó la SPOG.

En el caso de la mujer sintomática se le realiza la prueba diagnóstica establecida. Si no presenta síntomas, pero reporta haber tenido contacto con algún casos sospechoso o positivo, se le ordena cuarentena entre 14 y 21 días, para monitorear el desarrollo o no de síntomas. De presentarlos, se iniciaría el proceso que se le da a los casos sospechosos hasta su diagnóstico.

You May Also Like