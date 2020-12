Embarazadas con SARS-CoV-2 en tercer trimestre no contagian al recién nacido

El estudio también encontró que las placentas de las mujeres infectadas no eran diferentes de las de las mujeres no infectadas , aunque el riesgo de isquemia (reducción del flujo sanguíneo) en la placenta parecía mayor para las mujeres con covid-19 más grave.

Además, no encontraron diferencias significativas entre los niveles de anticuerpos del SARS-CoV-2 producidos por mujeres embarazadas y no embarazadas.

You May Also Like