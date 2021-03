Embarazada, ¿Cuándo ir al hospital para iniciar el parto?

El doctor Vargas también brindó recomendaciones al llegar a casa. “Considero que hay 3 áreas que no pueden despreciarse al momento de preparar a los padres para la salida: la alimentación con leche materna, a demanda, sin horarios y con técnica; la segunda, sobre la forma de acostar al bebé a dormir, el cual debe ser sobre su espalda, ni de lado ni sobre su abdomen. Y finalmente, la temperatura del cuarto no muy fría. El uso de un colchón firme en la cuna sin almohadas ni triángulos, ni rectángulos, ni elevaciones de la cabecera”.

