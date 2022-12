Embajador de México, Pablo Monroy, llegó a la Diroes donde está recluido Pedro Castillo

Por su parte, el ex titular de la PCM, Aníbal Torres, también afirmó que los fiscales y policías no tuvieron que hacer uso de medios coactivos al momento de la detención.

“Si es importante recoger la lección, porque esto se está aplicando en distintas partes, son golpes blandos, ya no es la intención militar, es ir con el control de los medios de información que los manejan los oligarcas de los países, ir socavando a autoridades legal y legítimamente electas, más si se trata de gente surgida del pueblo y quiere hacer algo en beneficio del pueblo y no pertenecen a las élites”, agregó el jefe de Estado mexicano.

