emails de apoyo para los pacientes aislados en el hospital

Corre por los grupos de WhatsApp un audio de una médica del Hospital de la Princesa de Madrid que pide, con la voz entrecortada de la emoción, que quien lo escuche se anime a mandar cartas de ánimo a los pacientes ingresados por coronavirus. A pesar de que algunos afirman que es fake news, tranquilos: se ha comprobado su veracidad. No, no es un bulo, y no, no te van a robar tus datos.

Cuenta el brutal aislamiento al que están sometidos y recuerda que este COVID-19 no solo se tiene que superar física sino también psicológicamente -la médica explica que incluso los que se curan suelen pasar por “estrés postraumático” por toda la cuarentena-. Para ayudarles, anima a los ciudadanos a mandar sus palabras de alegría y apoyo a la cuenta de correo electrónico cartas.venceremos.covid19@gmail.com.

Los pacientes ingresados con coronavirus están en un “aislamiento brutal, completamente solos, separados de sus familias, muchos de ellos saben que sus familiares también están en otras habitaciones solos, o intubados en la UCI o que incluso se están muriendo y tienen que hacer frente a esa soledad de que los médicos pasemos, porque es la norma, sólo una vez al día a verles”, dice la profesional sanitaria.

No es necesario dar tus datos, ni siquiera tu foto si no quieres. Es solo una manera más de ser solidario, de compartir este momento de crisis y de aportar tu granito de arena. Así, “la población que está sana en su casa se sienta también útil”.

Otros hospitales de España quieren unirse a la iniciativa

Según publica Maldita.es, que han hablado con la médica, “la respuesta ciudadana ha sido de tal magnitud que, con ayuda de comunicación del hospital y del Colegio de Médicos de Madrid, ya se ha puesto en contacto con otros hospitales de España con el fin de compartir esas cartas para que las puedan distribuir entre sus pacientes aislados por el coronavirus”.