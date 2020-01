CINE. Elvis Presley volverá a la pantalla grande con un filme que se exhibirá este 29 de julio en Estados Unidos. La película Elvis on Tour: 75th Anniversary Celebration contará con metraje remasterizado de conciertos y entrevistas del documental de 1972 Elvis on Tour, el último filme del cantante antes de morir en 1977. El lanzamiento de la cinta conmemora el aniversario 75 del natalicio de Elvis.

