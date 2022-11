“Yo solo espero que esto sea una broma de mal gusto. Ana Milán no puede irse de Twitter, NO PUEDE . Mi deseo de cumple el miércoles va a ser que todo vuelva a la normalidad”, ha añadido otra.

“Y quiero tener la sensación de que sí se puede hacer algo. De que, si lo que haces no me gusta, te digo adiós . Así que ciao, Elon. Ciao, trolls cobardes”, ha continuado en su segunda historia.

La intérprete lo anunció este sábado en su cuenta de Instagram a través de tres historias: “He cerrado Twitter porque para mí no tiene sentido prestarle atención a una red social que tiene más de red que de social. Donde insultar sale gratis. Además, Elon y sus despidos me caen fatal “, ha escrito en su primer mensaje.

