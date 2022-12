Elon Musk ya no es la persona más rica del planeta, según Forbes

Mira quién es la persona más rica del mundo, según Forbes 0:54

(CNN) — Elon Musk ya no es la persona más rica del mundo, de acuerdo con Forbes.

El jueves, Musk cayó al segundo lugar en la lista de Forbes de “Multimillonarios en tiempo real”, que coloca ahora al CEO de Twitter y Tesla detrás de Bernard Arnault, CEO de la marca de lujo francesa LVMH, fabricante de artículos de lujo Louis Vuitton y coñac Hennessy. Forbes ahora fija la riqueza de Musk en US$ 183.600 millones, ligeramente por debajo de la riqueza de Arnault estimada en US$ 186.200 millones.

Forbes señaló el miércoles que el ascenso de Arnault se debe a que las acciones de LVMH se mantienen estables este año, mientras que Musk ha experimentado un “colapso dramático del precio de las acciones de Tesla”, que han bajado un 56% en 2022. La estrategia de Musk de juguetear con personas influyentes de derecha en Twitter también puede estar afectando las acciones de Tesla. La riqueza de Musk alcanzó su punto máximo en noviembre de 2021, cuando tenía un valor de US$ 320.000 millones, dijo Forbes.

Musk vendió recientemente alrededor de US$ 4.000 millones en acciones de Tesla para financiar su compra de Twitter por US$ 44.000 millones, que está envuelta en problemas que incluyen despidos y anunciantes asustadizos que desconfían de la dirección de la plataforma. Musk había vendido bloques de acciones de Tesla por un valor total de US$ 15.400 millones de dólares a principios de este año cuando se anunció su acuerdo para comprar Twitter.

Estimar la riqueza de Musk en general es una tarea difícil, sin embargo, ya que gran parte de su dinero está inmovilizado en sus empresas privadas, incluida la empresa de cohetes e Internet SpaceX, la empresa de túneles The Boring Company y Neuralink, que quiere poner chips de computadora en los cerebros de las personas.

A pesar de las pérdidas, Musk está muy por delante del tercer lugar, el multimillonario indio Gautam Adani, quien tiene una fortuna de US$ 135.000 millones de dólares, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, cuya riqueza se estima en US$ 113.100 millones de dólares.

En el índice de multimillonarios de Bloomberg, Musk ocupa sólidamente el primer lugar con un patrimonio neto de US$ 171.000 millones. Arnault ocupa el segundo lugar con un patrimonio neto de US$ 166.000 millones. Sin embargo, Musk ha perdido unos US$ 100.000 millones de dólares este año, según los cálculos de Bloomberg. Esa lista se actualiza diariamente después del cierre del mercado.