Elon Musk supera a Jeff Bezos y es ahora la persona más rica del mundo

Elon Musk ya es el hombre más rico del mundo 1:05

(CNN Business) — Elon Musk adelantó al fundador de Amazon, Jeff Bezos, y ahora tiene el título de la persona más rica del mundo, según Bloomberg.

Un aumento del 6% en las acciones de Tesla temprano el jueves elevó el valor de las acciones y opciones de su director ejecutivo en US$ 10.000 millones. Esto lleva su patrimonio neto a aproximadamente US$ 191.000 millones. Un aumento más modesto de menos del 2% elevó las acciones de Bezos en Amazon en aproximadamente US$ 3.000 millones, situando su patrimonio neto en US$ 187.000 millones.

El monitor de multimillonarios en tiempo real de Bloomberg todavía tiene a Bezos por delante de Musk en unos US$ 3.000 millones. Pero el monitor no se actualiza hasta el final del día de negociaciones en el mercado. Bloomberg publicó un artículo en el que confirma el título de Musk.

Bill Gates se sitúa ahora un tercer lugar distante con US$ 132.000 millones de dólares, según Bloomberg.

Así se emocionó Elon Musk en 1999 cuando compró un superauto 1:54

El monitor en tiempo real de Forbes todavía muestra a Musk y Bezos con una diferencia de US$ 18.000 millones al cierre de operaciones del miércoles, luego de que Bezos perdiera US$ 4.300 millones en el valor de sus acciones de Amazon. Aunque el mercado en general tuvo una subida pronunciada el miércoles, las acciones de las grandes tecnológicas, incluida Amazon, cayeron por las preocupaciones de que el control del Senado por parte de los demócratas pueda significar un mayor escrutinio y regulación de la industria.

Otra ganancia en las acciones de Tesla el miércoles elevó el patrimonio neto de Musk en US$ 4.100 millones a US$ 165.400 millones, según los cálculos de Forbes. Pero Forbes no parece estar dando crédito a Musk por el valor de las opciones que recibió en 2020 para comprar 33,6 millones de acciones adicionales de Tesla.

Elon Musk también es el principal accionista y director ejecutivo de SpaceX. No obstante, SpaceX es de propiedad privada, por lo que su valor no fluctúa tanto como el de Tesla.

Las ganancias de Elon Musk y Jeff Bezos en 2020

La participación de Bezos en las acciones de Amazon aumentó en US$ 75.000 millones en 2020, a US$ 173.300 millones, dado el aumento enorme en las ventas impulsado por la pandemia de covid-19.

Pero eso no fue nada comparado con las acciones de Musk en Tesla. Los 170 millones de acciones de Tesla que ya posee aumentaron su valor en US$ 106.000 millones durante 2020. Las acciones tuvieron un crecimiento del 743% durante el transcurso del año.

El valor de las opciones sobre acciones que tenía al comienzo del año aumentó en US$ 14.200 millones, mientras que las nuevas opciones que recibió durante el transcurso del año como parte de su paquete salarial tenían un valor de US$ 21.500 millones al final del año.

Musk ganó a Gates el título de la segunda persona más rica del mundo a fines de noviembre, pero las acciones de Tesla han aumentado su valor en un 45% desde entonces. Esto elevó el patrimonio neto de Musk en US$ 53.000 millones en los últimos dos meses.

Las acciones de Tesla comenzaron bien el año

Las acciones de Tesla han tenido un buen comienzo de 2021. Desde que empezó el año, incluyendo las ganancias de la mañana del jueves, subieron más de US$ 90 por acción, lo que representa un 13%. Eso ha elevado las acciones y opciones de Tesla de Musk en alrededor de US$ 21.000 millones este año. Mientras tanto, las acciones de Amazon bajaron levemente en el año hasta el jueves por la mañana.

Elon Musk está listo para calificar para opciones para comprar otros 16,9 millones de acciones de Tesla a principios de este año, según documentos de la compañía. Esas opciones valdrían US$ 12.300 millones al valor actual de las acciones, después de tomar en cuenta el precio de ejercicio.

Bezos no tiene opciones sobre acciones de Amazon, solo con los 53,2 millones de acciones que tiene como fundador de la empresa. Habría tenido más si no le hubiera dado 19,7 millones de acciones a su exesposa, MacKenzie Scott, en su divorcio. Bezos también ha vendido o regalado acciones como parte de sus donaciones de caridad. Musk nunca se ha desprendido de ninguna acción de Tesla.

Bezos no es el único al que Elon Musk alcanzó el jueves. ExxonMobil, la compañía petrolera más valiosa de Estados Unidos, tenía un valor de mercado al mediodía del jueves de poco menos de US$ 191.000 millones. Musk, uno de los principales defensores de pasar de vehículos a gasolina y diésel a vehículos eléctricos, tiene por el momento una riqueza mayor a la de la compañía petrolera más grande del país.