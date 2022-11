Elon Musk sugiere un ‘Twitter premium’ con precios adaptados según los países

El millonario Elon Musk, propietario único de Twitter desde el pasado jueves, adelantó alguna de sus ideas más esperadas sobre el futuro de la red, y sugirió que la versión premium de la red costará 8 dólares, supuestamente en Estados Unidos.

En una serie de tuits, aclaró a continuación que ese precio será “ajustado por país, en proporción al poder adquisitivo”.

La versión llamada Twitter Blue, hasta ahora con escaso éxito y disponible en muy pocos países, tendrá las siguientes ventajas: prioridad en respuestas, menciones y búsquedas, “algo esencial para combatir el spam”, facilidades para postear largos videos y audios y, por último, “la mitad de publicidad”. Y los anunciantes tendrán un “muro de pago”.

This will also give Twitter a revenue stream to reward content creators

— Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022