Elon Musk: Starlink llevará internet a todo el mundo

SpaceX pretende ofrecer banda ancha hasta al 5% de la población mundial donde no llegan las redes convencionales inalámbricas y de fibra. Musk dijo que firmó dos acuerdos con operadores de telecomunicaciones de “países importantes”, pero que todavía no puede nombrarlos, y que está en conversaciones con más. Starlink proporcionará los llamados backhaul de datos para sus redes. La red satelital actualmente tiene una capacidad de alrededor de 30 terabits de datos por segundo, y Musk dijo que su objetivo es que la latencia del usuario, o el tiempo de respuesta de la red, sea inferior a 20 milisegundos.

