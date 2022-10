Elon Musk saca a la venta un perfume con un aroma extraño por 104 euros

Puede sonar a bromar, pero no lo es. El multimillonario Elon Musk, dueño de Tesla y SpaceX, ha optado por una particular diversificación de su negocio y ha comercializado un perfume con un aroma inusual: ‘Cabello quemado’ (‘Burnt hair’, en inglés). Se trata de la última excentricidad del físico y empresario que ha puesto a la venta esta colonia, a través de la página web de su empresa de excavación e infraestructuras, The Boring Company, por 104 euros cada frasco.

