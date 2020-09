Elon Musk muestra un implante cerebral… en un cerdo – CNN

El viernes, Musk dijo que la compañía recibió la designación de «dispositivos innovadores» de la FDA en julio y se está preparando para su primera implantación en un ser humano, aunque no dijo cuándo sería. Musk había dicho en julio de 2019 que los ensayos en humanos podrían comenzar a fines de 2020, aunque la compañía no tenía la aprobación de la FDA para ese estudio.

Vale la pena señalar que Musk, quien también es director ejecutivo de Tesla y SpaceX, tiene un historial de hacer predicciones tecnológicas audaces y extravagantes que no siempre se cumplen: planeó, por ejemplo, enviar turistas espaciales alrededor de la luna en 2018, algo que aún no ha sucedido.

La idea de una interfaz cerebro-máquina no es nueva. Los científicos han estado trabajando en ellas durante décadas, y se han implantado y probado en animales como monos, así como en humanos. Existen algunos dispositivos de estimulación cerebral profunda aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que están destinados, entre otras cosas, a controlar los temblores en personas con enfermedad de Parkinson. Y varias empresas de tecnología han trabajado en sus propios métodos para conectar el cerebro a las computadoras. Facebook, por ejemplo, ha trabajado en un dispositivo no invasivo que te permite enviar mensajes de texto pensando.

En un evento transmitido en vivo que comenzó tarde como es característico, Musk dio a conocer tres cerditos no tan pequeños: uno que no tenía un implante de su empresa de interfaces cerebro-computadora, Neuralink; uno que había sido implantado en el pasado; y Gertrude, que actualmente tiene un prototipo del dispositivo.

