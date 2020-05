Elon Musk explica cómo se pronuncia el peculiar nombre de su hijo recién nacido

No obstante, parece que no le resultará tan fácil a ambos hacer realidad su inusual idea, ya que en California (EE.UU.), donde nació el bebé, está prohibido incluir números o símbolos en nombres de niños.

Anteriormente, Grimes explicó en Twitter el particular nombre de su hijo, que nació el 4 de mayo. Según la artista, ‘X’ es “la variable desconocida” , ‘Æ’ corresponde a la “ortografía élfica de Ai (amor y/o inteligencia artificial)”, mientras que ‘A-12’ es el “precursor del SR-17” de Lockheed, el “avión favorito” de la pareja. “Sin armas, sin defensas, solo velocidad. Genial en la batalla, pero no violento”, describió Grimes la aeronave. Además, agregó que ‘A’ también corresponde al título de su canción favorita, ‘Archangel’.

