Elon Musk dijo que mudará Tesla si continúan las medidas de confinamiento en California

“La cuarentena causará mucho, mucho daño no sólo a Tesla pero a cualquier empresa. Y aunque algunas personas pasarán la tormenta, muchas compañías pequeñas no lo harán”, subrayó. A su vez, describió al aislamiento social como un “encarcelamiento forzado de las personas en sus hogares, en contra de sus derechos constitucionales”.

You May Also Like