Elon Musk difundió una investigación sobre documentos internos de Twitter

El material no fue completamente verificado, pero analistas consultados por medios como The Washington Post consideraron que había una alta probabilidad de que el material fuera real.

En los ejemplos que Taibbi detalló como contenido erróneamente eliminado, citó una serie de tuits que contenían imágenes íntimas del hijo del ex vicepresidente no autorizadas, comúnmente denominadas “porno de venganza”.

You May Also Like