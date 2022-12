Elon Musk dice ahora que dimitirá cuando encuentre a quien lo sustituya

El domingo lanzó un sondeo en su misma cuenta en la que pidió a los usuarios votar sobre si debía seguir como director ejecutivo: en doce horas votaron 17 millones de usuarios y un 57% le pidió abandonar el puesto, pero no hay ninguna constancia de que esos votos representen a personas reales y no sean “bots” o falsos perfiles.

