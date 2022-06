Elon Musk dice a los empleados de Twitter que quiere que la red social ayude a “mejorar la civilización”

Desde el millonario acuerdo con Twitter en abril, Musk ha acusado a la empresa de no cumplir con su solicitud de datos sobre cuentas de spam. Por su parte, Twitter, que ha estimado que no más del 5% de sus usuarios activos diarios son bots , dijo que continuará compartiendo información con Musk y que planea hacer cumplir el acuerdo de fusión.

Entre la lista de preguntas también estaba cuál será su papel en Twitter, a lo que Musk dijo que quiere participar en el producto y no está realmente seguro de cuál será su título. No obstante, señaló que sí cree que la gente tendrá que escuchar su opinión y que espera que los empleados le “escuchen”.

Musk también defendió que los usuarios tienen derecho a filtrar el contenido que no quieren ver, destacó que estos tuits no tiene que ser “aburridos” y señaló cómo TikTok hace un gran trabajo para mantener a las personas “entretenidas”.

“Quiero que Twitter contribuya a una civilización mejor y más duradera en la que comprendamos mejor la naturaleza de la realidad “, dijo el hombre más rico del mundo, que el pasado abril anunció la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares, según The New York Times.

