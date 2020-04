Elon Musk critica las órdenes de confinamiento por coronavirus y las califica de “fascistas”

¿Quiénes protestan contra confinamiento por covid-19 en EE.UU.? 3:37

Nueva York (CNN Business) — El director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, criticó las órdenes de quedarse en casa destinadas a frenar la pandemia de coronavirus, llamándolas “fascistas” y comparándolas con “encarcelar por la fuerza a la gente en su casa”, durante una llamada sobre las ganancias de Tesla el miércoles.

“Yo lo llamaría, ‘encarcelar por la fuerza a la gente en su casa’ contra todos sus derechos constitucionales, en mi opinión, y violar las libertades de las personas de una manera horrible y equivocada y no por lo que la gente vino a Estados Unidos o construyó este país”, dijo. “Es un ultraje”.

“Devuelvan a la gente su maldita libertad”, agregó.

Los comentarios siguieron a una serie de tuits el miércoles por la mañana en los que elogiaba a Texas por levantar algunas de sus restricciones pandémicas y se quejaba de las continuas restricciones de coronavirus en otras partes del país, diciendo: “LIBEREN A ESTADOS UNIDOS YA”.

Este fue el último de una larga línea de tuits, que data desde finales de enero, minimizando la amenaza de la pandemia.

“Devuelvan a la gente su libertad”, tuiteó el fundador de Tesla el miércoles. Añadió en otra respuesta: “Sí, vuelvan a abrir con el cuidado y la protección adecuada, pero no pongan a todos bajo arresto domiciliario de facto”.

Los tuits son las últimas expresiones de la frustración de Musk con la forma en que se ha manejado la pandemia de coronavirus, a pesar de la continua insistencia de los funcionarios de salud pública de que el distanciamiento social sigue siendo necesario para evitar una segunda ola de infecciones que podrían abrumar nuevamente los hospitales.

Esto refleja cómo una de las personas más ricas del mundo ha tratado de aprovechar su enorme plataforma –Musk tiene 33,4 millones de seguidores en Twitter– para influir en el curso de la respuesta a la pandemia, a veces minimizando la amenaza del virus y contradiciendo la guía del Gobierno y los funcionarios de salud.

LEE: Llegaron los negadores del distanciamiento social

Aunque Musk no ha citado ni expresado explícitamente su apoyo a ninguno de esos grupos, los comentarios hacen eco de los argumentos de los manifestantes respaldados por poderosos aliados conservadores en Washington D.C. y algunos políticos locales, que han ignorado las pautas de distanciamiento social para expresar su descontento con los llamados a quedarse en casa en las últimas semanas. Algunas figuras derechistas de los medios de comunicación también han tratado de poner en duda la información oficial sobre coronavirus de los expertos en salud.

Los comentarios de Musk también contrastan con los de algunos de sus colegas en Silicon Valley, quienes han pedido precaución al volver a abrir.

“Me preocupa que reabrir ciertos lugares demasiado rápido, antes de que las tasas de infección se hayan reducido a niveles muy mínimos, casi garantizará brotes futuros y empeorará los resultados económicos y de salud a más largo plazo”, dijo el director de Facebook, Mark Zuckerberg, durante una llamada de ganancias el miércoles. Facebook ha cancelado eventos de la compañía con 50 o más personas hasta junio de 2021.

Zillow, en tanto, permite que todo el personal tenga la opción de trabajar desde casa hasta fines de 2020, incluso cuando algunas oficinas pueden comenzar a reabrir en los próximos meses.

Las batallas de Musk en Twitter

Musk ha estado tuiteando sobre el coronavirus durante meses.

A fines de enero, tuiteó sobre el virus, diciendo: “Existe una combinación considerable de diagnóstico y contracción del ‘corona’. La viralidad real es mucho más baja de lo que parece. Creo que esto será comparable a otras formas de gripe. No es la Guerra Mundial Z “. Más tarde agregó que “tenía la intención de decir otras formas de ‘resfriado’, no de gripe”. Los expertos en salud creen que el coronavirus es más altamente contagioso y mortal que la gripe estacional.

A principios de marzo, afirmó: “El pánico del coronavirus es tonto”, mientras los funcionarios de salud pública luchaban por convencer al público en general de la gravedad de la amenaza que representaba el virus. El tuit acumuló más de 1,7 millones ‘me gusta’.

Tuiteó el 16 de marzo que “tal vez valga la pena considerar la cloroquina” para tratar el coronavirus, y luego dijo: “*La hidroxicloroquina probablemente sea mejor”. También señaló que recibió cloroquina cuando tenía malaria y dijo: “No significa que funcione para C19, pero tal vez sea mejor que nada”.

MIRA: La hidroxicloroquina no tiene ningún beneficio para pacientes de covid-19, según estudio

Los tuits se referían a dos medicamentos, generalmente utilizados para tratar la malaria y otras afecciones, para los cuales la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) emitió el mes pasado una autorización de emergencia para tratar a pacientes con coronavirus. El presidente Donald Trump y presentadores de Fox News promocionaron repetidamente los medicamentos.

Pero los expertos en salud han advertido más recientemente contra las drogas, y la FDA emitió una advertencia, diciendo que solo deben usarse en hospitales o ensayos clínicos porque pueden matar o causar efectos secundarios graves.

El 19 de marzo, Musk tuiteó: “Supongo que el pánico causará más daño que el virus, si eso no ha sucedido ya”.

También el 19 de marzo, tuiteó: “Con base en las tendencias actuales, probablemente estemos cerca de cero casos nuevos en Estados Unidos a fines de abril”.

El mismo día, también afirmó que “los niños son esencialmente inmunes” al virus. Aunque los ancianos y los que ya están inmunocomprometidos se encuentran entre los que enfrentan el mayor riesgo de infección, los trabajadores de salud dicen que los jóvenes no deben subestimar su riesgo de contraer la enfermedad o morir de ella.

Más tarde, en marzo, Musk tuiteó que hay una “tasa de falsos positivos de hasta un 80%” en las pruebas de diagnóstico de coronavirus y que “muchos médicos no están tratando a los pacientes, por temor a dar o recibir” coronavirus. Si bien ha habido preocupaciones sobre falsos negativos de las pruebas de diagnóstico de coronavirus, en otras palabras, a las personas que realmente tienen el coronavirus se les dice que no, no está claro que los falsos positivos sean una preocupación significativa.

LEE: ¿Qué es la enfermedad de Kawasaki? Un raro síndrome en niños podría tener relación con covid-19

A principios de este mes, Musk tuiteó sobre otro posible tratamiento de coronavirus, diciendo: “¡Remdesivir suena muy prometedor!”

Nuevos datos de un ensayo preliminar sugieren que los pacientes con covid-19 grave que tomaron remdesivir podrían recuperarse más rápido que los pacientes que no lo tomaron, dijo el miércoles el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Normalmente, los datos sobre la eficacia de un medicamento no se divulgarían tan pronto en un ensayo preliminar. Sin embargo, es probable que la FDA anuncie una autorización de uso de emergencia para remdesivir, dijo un alto funcionario de la administración a The New York Times.

La FDA aún no ha aprobado oficialmente ningún medicamento para el tratamiento del coronavirus.

La semana pasada, Musk compartió un enlace a un video de YouTube, diciendo, “los documentos tienen buenos puntos”.

El video, que desde entonces se ha eliminado de YouTube por violar la política de información errónea de la plataforma, presentaba a dos médicos que realizaban dudosas afirmaciones sobre el coronavirus y afirmaban que las órdenes de confinamiento ya no son necesarias. Los médicos, que no son epidemiólogos y que poseen y operan centros de atención urgente en el área de Bakersfield, California, también aparecieron en Fox News.

Sus afirmaciones provocaron una condena generalizada por parte de funcionarios de salud y expertos médicos, incluida una declaración conjunta contundente del Colegio Estadounidense de Médicos de Urgencias y la Academia Estadounidense de Medicina de Urgencias, que calificó sus declaraciones como “reflexiones imprudentes y no probadas” que “son inconsistentes con la ciencia actual y la epidemiología con respecto a covid-19 “.

LEE: El misterio de por qué el coronavirus mata a algunos jóvenes

Más confusión sobre el coronavirus

A mediados de marzo, Tesla se enfrentó con las autoridades locales en el norte de California después de que la compañía continuara teniendo empleados que ingresaban a la planta para mantener en funcionamiento las líneas de ensamblaje, a pesar de una orden de confinamiento.

Sin embargo, en la llamada de ganancias de Tesla el miércoles, los ejecutivos dijeron que la producción se detuvo en las instalaciones del norte de California, de acuerdo con las regulaciones. Musk dijo en la llamada que las restricciones extendidas representan un “riesgo grave” para el negocio, ya que la fábrica de California produce la mayoría de los automóviles Tesla.

“Causará un gran daño no solo a Tesla sino a muchas compañías”, dijo, y agregó que muchos de los proveedores de Tesla están luchando. “Esto no es democrático, esto no es libertad”.

Si bien las órdenes de confinamiento solicitan a las personas que se queden en casa, la orden en San Francisco incluye amplias exenciones para salud, compras de comestibles, ejercicio y algunos trabajadores clasificados como esenciales.

Musk también quedó atrapado el mes pasado en una confusa ida y vuelta con el gobernador de California, Gavin Newsom, por la promesa de donar respiradores para el tratamiento de pacientes con coronavirus grave.

El 23 de marzo, Newsom anunció que Musk había adquirido 1.000 respiradores y los distribuiría para ayudar a los hospitales de California a tratar a pacientes infectados con el coronavirus, un esfuerzo que el gobernador calificó de “heroico”.

Pero semanas después, Brian Ferguson, subdirector de comunicación de crisis en la Oficina de Servicios de Emergencia de Newsom, le dijo a CNN que la oficina del gobernador había estado hablando con los hospitales del estado todos los días y hasta la fecha “no había oído hablar de ningún sistema hospitalario que haya recibido un respirador directamente de Tesla o Musk”. En una serie de tuits, Musk le pidió a Newsom que “por favor arregle este entendimiento” e incluyó una lista parcial de hospitales que, según él, habían recibido respiradores.

“No conocía personalmente esa lista”, dijo Newsom en una conferencia de prensa. “Estoy muy alentado de que haya publicado esa lista y esos hospitales específicos donde envió esos recursos, y espero saber más sobre adónde fueron y estoy agradecido por su apoyo”.

CNN contactó a 10 hospitales de California identificados por Musk el 16 de abril que estaban en la lista parcial de destinatarios que publicó. De los cuatro hospitales que respondieron, todos dijeron que habían recibido de Tesla máquinas de presión positiva de vía aérea (biPAP) o de presión positiva continua de vía aérea (CPAP), en lugar de respiradores.

Si bien los expertos dijeron que esas máquinas podrían usarse en algunos casos para ayudar a los pacientes con coronavirus, son mucho menos costosas y no funcionan de la misma manera que los respiradores.

MIRA: Trump: Fabricamos tantos respiradores que vamos a ayudar a México, Italia y otros países

Una amenaza viral persistente

El Dr. Anthony Fauci, el epidemiólogo líder de EE.UU., calificó el martes como inevitable una segunda ola de coronavirus en el país. Si los estados levantan las restricciones demasiado pronto, Fauci dijo que predice que el país podría ver un repunte del virus que “nos llevaría de vuelta al mismo bote que estábamos hace unas semanas”, agregando muchas más muertes de las que se predicen actualmente.

Texas, Georgia y varios otros estados han comenzado a levantar las restricciones de quedarse en casa y permitir que algunas empresas vuelvan a abrir. Pero las medidas de distanciamiento social no deberían comenzar a relajarse en Texas y Georgia hasta junio a más tardar, según el modelo del Instituto de Evaluación y Métrica de Salud de la Universidad de Washington (UW), que supone que los estados implementarán pruebas agresivas, rastreo de contactos, aislamiento y límites de tamaño de las multitudes para prevenir más infecciones.

El modelo de la UW proyecta un total de 72.433 muertes en EE. UU. por covid-19 para el 4 de agosto. Ya más de 60.800 estadounidenses han muerto de coronavirus, y se han confirmado más de 1 millón de casos del virus en Estados Unidos.

Los representantes de las empresas SpaceX y Tesla de Musk no respondieron las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Twitter dijo que los tuits del martes de Musk “actualmente no violan las Reglas de Twitter”.

Las plataformas de redes sociales dicen que han estado trabajando para elevar la información autorizada sobre la pandemia y para frenar la información falsa sobre el virus, que la Organización Mundial de la Salud llamó el mes pasado una “infodemia”.

MIRA: “Infodemia” en internet: la desinformación se volvió el mejor aliado del coronavirus

Twitter actualizó su política de moderación de contenido en respuesta al coronavirus. Las nuevas reglas generalmente prohíben “afirmaciones no verificadas que tienen el potencial de incitar a las personas a la acción, podrían conducir a la destrucción o daño de la infraestructura crítica, o causar pánico generalizado/disturbios sociales”. El sitio web de la plataforma dice que puede tomar medidas particularmente contra las afirmaciones que exigen comportamientos específicos, como alentar a las personas a frecuentar sus bares locales, pero no deja de prohibir la oposición general a las órdenes de quedarse en casa.

Y aunque Twitter ha eliminado 2.400 tuits desde que actualizó su política de contenido el 18 de marzo, el sitio dice que no tomará medidas con cada tuit que contenga información incompleta o controvertida sobre el coronavirus.

Brian Fung y Jason Farkas de CNN contribuyeron a este informe.