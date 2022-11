Elon Musk convoca a ingenieros de Twitter para una reunión urgente

“Si estás trabajando de forma remota, envía por correo electrónico la solicitud a continuación e intentaré hablar contigo por video. Solo aquellos que no pueden llegar físicamente a la sede de Twitter o que tienen una emergencia familiar están exentos”, escribió Musk en un correo electrónico posterior. “Estas serán entrevistas técnicas breves que me permitirán comprender mejor el stack tecnológico de Twitter”.

You May Also Like