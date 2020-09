Elon Musk compartió lo que piensa de Bill Gates… y no es agradable

Nueva York (CNN Business) — La cuarta persona más rica del mundo está hablando mal de la segunda persona más rica.

Después de que el cofundador de Microsoft Bill Gates lanzara dudas sobre la viabilidad de los camiones eléctricos, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, dijo este fin de semana que cree que Gates «no tiene ni idea». Musk respondió a un tuit el sábado sobre cómo se sentía por la declaración de Gates sobre los vehículos eléctricos.

Good Day. What’s your opinion about Bill Gates’ declarations referred to electric trucks? Regards

— Richard Reina (@richardreinariv) September 12, 2020