Elon Musk, bajo investigación federal por la compra de Twitter | Economía

El multimillonario Elon Musk está siendo objeto de una investigación federal por la compra de Twitter, según afirma la compañía de la red social en un escrito presentado ante un juzgado de Delaware. Aunque Musk ha dicho que está dispuesto a pagar el precio originalmente pactado, los detalles sobre financiación y litigiosidad futura han impedido que se cierre el acuerdo. La jueza ha dado de plazo para ello hasta el día 28 de octubre. Mientras tanto, el proceso sigue abierto, aunque suspendido.

Twitter quiere mantener abierta la doble vía, la del posible acuerdo con el excéntrico magnate y la de la demanda judicial para obligarle a cumplir lo pactado. En esta segunda vía, la empresa ha registrado ante la jueza que lleva el caso un escrito en el que menciona esa investigación.

“Elon Musk está actualmente bajo investigación por las autoridades federales por su conducta en relación con la adquisición de Twitter. A través de su abogado, ha intercambiado correspondencia relevante con esas autoridades en relación con sus investigaciones”, señalan en su escrito los abogados de la red social. “Twitter quiere esos documentos, porque tienen que ver con cuestiones clave en este litigio”, añaden, en un documento del que informó inicialmente Bloomberg.

La ley estadounidense contempla un proceso de presentación de pruebas llamado discovery por el que las partes enfrentadas en una demanda están obligadas a desvelar al contrario comunicaciones y documentación propia relacionada con el caso. Eso ha llevado a que Musk haya desvelado parte de los mensajes que intercambiaba con sus socios, aunque hay sospechas de que ha ocultado algunas comunicaciones relevantes.

Bajo ese procedimiento, los abogados de Twitter quieren ahora conocer qué ha dicho Musk a quienes investigan su entrada en el accionariado de la empresa y su posterior oferta. No está claro el alcance de su investigación. En mayo pasado, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (la SEC, por sus siglas en inglés) hizo pública una carta en la que pedía explicaciones a Musk por comunicar con retraso que había adquirido una participación significativa en la empresa.

Además, la SEC cuestionó que Musk se declarase un inversor pasivo en la compañía. El hombre más rico del mundo enmendó después su comunicación al supervisor diciendo que pretendía ser un inversor activo. También está en duda si Musk comunicó correctamente los pasos que iba dando con respecto a la compañía. Empezó a cuestionar su voluntad de comprar la empresa a través de tuits sin hacer ningún tipo de comunicación oficial. En junio, el supervisor le envió otra carta con preguntas al respecto.

En esa nueva carta, fechada el 2 de junio, la SEC decía a Musk: “Observamos que el 17 de mayo de 2022, Elon R. Musk se refirió a la adquisición pendiente de Twitter y declaró públicamente a través de su Twitter que ‘este acuerdo no puede avanzar’. El término ‘no puede’ sugiere que el señor Musk y sus socios están ejerciendo el derecho legal bajo los términos del acuerdo de fusión para suspender el cierre de la adquisición de Twitter o de otra manera no tienen la intención de completar la adquisición. Sin embargo, observamos que el Anexo 13D no ha sido modificado para reflejar el aparente cambio relevante que se ha producido en los hechos previamente reportados en el punto 4 del Anexo 13D. Proporciónenos un análisis escrito en apoyo de cualquier conclusión de que no se requiere una enmienda”, indicaba entre otras cosas el supervisor.

Por el escrito registrado por Twitter no queda claro si la investigación va referida solo al retraso inicial o tiene un alcance mayor. La empresa reclama que se le aporten los correos intercambiados con la SEC y una presentación de diapositivas enviada a la Comisión Federal de Comercio que los abogados de Musk rechazaron desvelar como parte del proceso de presentación de pruebas.