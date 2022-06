Elon Musk advirtió que una recesión en Estados Unidos es “inevitable”

Su perspectiva aviva los temores de una caída brusca de la mayor economía del planeta mientras la Reserva Federal de EEUU sube los tipos de interés para contrarrestar el mayor ritmo de inflación en décadas. El presidente Joe Biden remarcó el lunes que una recesión en Estados Unidos no es “inevitable” tras una conversación con el ex secretario del Tesoro Larry Summers, que ve una posibilidad importante de que se encuentre luchando contra la estanflación.

“Creo que una recesión es inevitable en algún momento. En cuanto a si hay una recesión a corto plazo, es más probable que no. No es una certeza, pero parece más probable que no”, declaró Musk al ser consultado por el redactor jefe de Bloomberg News , John Micklethwait.

