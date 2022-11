Elon Musk abrió otro frente de batalla y puso a Apple en su mira

Un rato después, Musk volvió a la carga y citó un tuit de la cuenta @LBRYcom que asegura que durante la pandemia, “Apple exigió a nuestras aplicaciones que filtraran ciertos términos de búsqueda para que no dieran resultados. Si no filtrábamos esos términos, nuestras aplicaciones no hubieran sido habilitadas en el Apple Store. Puede que Apple fabrique buenos productos, pero se han opuesto a la libertad de expresión desde hace tiempo”. A esta afirmación, Musk preguntó: “ ¿A quién más ha censurado Apple? ”.

You May Also Like