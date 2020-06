Elmis Castillo no ‘taba preso, ‘ta en su casa

Diversas caras de la farándula local estuvieron protestando afuera de la parrillada Jimmy, restaurante en el que se encontraba reunida la bancada del PRD la noche del jueves. ¡Tremedo “chechecumbé”!

Bueno, el asunto es que a la gente no le parecía que todo el mundo estuviera siguiendo al pie de la letra las reglas de la cuarentena y a estos políticos no les importó la hora porque hay toque de queda ni el distanciamiento social, ni las medidas impuestas por el Minsa… no les importó nada e hicieron su reunión en bancada. ¡Dios mío!

Elmis era uno que andaba con su bandera panameña afuera de Jimmy, cerca de Atlapa, sonando su paila, apoyando a los panameños que estaban indignados y exigiendo justicia.

A Elmis no se lo llevaron preso, explicó en un video desde su casa. “No, no fue así, gracias a Dios ya estoy en casa”, dijo. Pero hubo algo que le sorprendió muchísimo. “El policía que me estaba hablando me preguntó que porqué era la huelga”, comentó.

Para él, lo que pasa con Panamá no es que no quieren luchar, el problema es que la gente anda desinformada. “Estamos desinformados, la desinformación, la apatía, la indiferencia a los temas como estos que son muy importantes son los que nos tienen callados y hundidos como país”, comentó.

Elmis Castillo tuvo que hacer un video porque la gente andaba preocupada, pues circulaba que se lo habían llevado preso en la protesta afuera de Jimmy.

Elmis invitó a sus seguidores a que no sean indiferentes a los temas que están pasando en Panamá, en el país, en su país.