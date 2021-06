Ellos (y ellas) son El Diablo

Cromañones contemporáneos ya fueron señores feudales. Desgraciados. Se convierten en caraduras, cara-de-palo, y no se avergüenzan de nada. Y sonríen en el ‘selfie’ que mandan a publicar en Instagram. Están dispuestos a ofrecerlo todo, incluso sus descendencias, frente a Don Dinero, al que atienden más que al Dios de la Vida, y no les importan las consecuencias. Anteponen su codicia y su avaricia. Qué importan la corrupción, el desenfreno, el asalto al erario, el canto a la impunidad, con la certeza de que, ante sus andanzas, no habrá castigo.

