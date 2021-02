“Ellos mismos se pegan un tiro en el pie. Están creando media España de ateos”

El ex árbitro de primera división, que analiza las jugadas relacionadas con los colegiados en el programa radiofónico, se mostró bastante descontento con la actuación del VAR. “ En algunas líneas hay que tener más un acto de fe que una constatación del hecho en sí . En la jugada entra el componente humano. En un ordenador no tienes la resolución y tú tienes que clicar debajo del hombro. Ellos mismos se pegan un tiro en el pie. Lo que están haciendo es crear media España de ateos ”, declaró Iturralde. “Está comprobado que hay mínimo 10 cm de error. No puedes hacer algo como dogma. Esta jugada en Holanda hubiera sido gol al dejar ese margen de error”.

